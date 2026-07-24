Как в 2014 мы упустили нашу победу

Рассматривая сегодняшние события, связанные с затянувшимся вооруженным конфликтом на Украине и проведением СВО, можно задаться вопросом, что же послужило причиной такого ожесточенного конфликта, почему Россия вмешалась не сразу и забрала только Крым, почему против путчистов поднялся только Юго-Восток, а остальная.
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