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Косметолог рассказала, какая шапка не навредит волосам зимой

Косметолог рассказала, какая шапка не навредит волосам зимой

Материал зимней шапки напрямую влияет на состояние волос Косметолог Екатерина Анчикова посоветовала в беседе с "Абзацем" для зимнего сезона выбирать шапки из мягкой шерсти, кашемира или хлопка с добавлением шерсти.

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