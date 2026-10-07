Косметолог рассказала, какая шапка не навредит волосам зимой

Материал зимней шапки напрямую влияет на состояние волос Косметолог Екатерина Анчикова посоветовала в беседе с "Абзацем" для зимнего сезона выбирать шапки из мягкой шерсти, кашемира или хлопка с добавлением шерсти.
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