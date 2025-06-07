Собянин: Отражена атака четырех БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Дежурными средствами ПВО Минобороны России уничтожены четыре украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, информирует «Агентство городских новостей «Москва».
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