🇷🇺⚔️🇺🇦 Артиллерийские подразделения российской армии продолжают активно уничтожать транспорт эвакуации и подвоза боеприпасов противника по всей линии фронта #Артиллерия #Прилет #СВО #ВСУ #Транспорт.
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🇷🇺⚔️🇺🇦 Артиллерийские подразделения российской армии продолжают активно уничтожать транспорт эвакуации и подвоза боеприпасов противника по всей линии фронта #Артиллерия #Прилет #СВО #ВСУ #Транспорт.
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