Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа? Решение президента Путина начать поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты, которые являются организаторами Майдана 2014-го года и главными выгодоприобретателями братоубийственной войны на Украине, вызвало неоднозначную реакцию в России.
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Трамп типичный представитель США, стремящегося уничтожить на планете коммунистические идеи, коммунизм, СССР и Россию. Трамп - враг и подлый террорист. Как можно ему простить похищение президента Мадуро, бомбёжку Ирана во время мирных переговоров, убийство иранских девочек-школьниц? Трамп уже предал Россию в Анкоридже. Вести торговлю с врагами может только предатель России.