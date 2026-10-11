Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 463 подписчика
Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа

Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа? Решение президента Путина начать поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты, которые являются организаторами Майдана 2014-го года и главными выгодоприобретателями братоубийственной войны на Украине, вызвало неоднозначную реакцию в России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Трамп типичный представитель США, стремящегося уничтожить на планете коммунистические идеи, коммунизм, СССР и Россию. Трамп - враг и подлый террорист. Как можно ему простить похищение президента Мадуро, бомбёжку Ирана во время мирных переговоров, убийство иранских девочек-школьниц? Трамп уже предал Россию в Анкоридже. Вести торговлю с врагами может только предатель России.