В Сочи своих постов лишились сразу четверо судей Центрального райсуда

В Сочи своих постов лишились сразу четверо судей Центрального райсудаВ Сочи отменили более 120 местных судебных решений о распоряжении муниципальными и государственными земельными участками, а также актов об узаконивании самовольных строений.
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