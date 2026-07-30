В Max появилась полная статистика по строительству и рынку жилья России

Сервис позволяет быстро получить статистику по стране, регионам и крупным городам в виде справки или таблицы Новый чат-бот в мессенджере Max объединил официальную статистику о строительстве и рынке недвижимости в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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