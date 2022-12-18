172 гола на ЧМ-2022 – новый рекорд. Англия с Ираном – самый результативный матч

172 гола на ЧМ-2022 – новый рекорд. Англия с Ираном – самый результативный матч

ЧМ-2022 стал рекордным в истории по количеству забитых голов. На турнире в Катаре команды забили в общей сложности 172 мяча, что стало новым рекордом в истории чемпионатов мира.

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