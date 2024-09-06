Павел Дуров впервые высказался о своем аресте и «анархическом рае»

Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест во Франции "ошибочным". Миллиардер российского происхождения, задержанный в прошлом месяце во Франции, отрицает, что созаднное им мобильное приложение является "анархическим раем".
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