Студент Тулунского аграрного техникума, принял осознанное решение отправиться на службу в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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Студент Тулунского аграрного техникума, принял осознанное решение отправиться на службу в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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