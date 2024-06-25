Пенсионера из Муравленко оштрафовали за фиктивную регистрацию в квартире

В Муравленко судили пенсионера за фиктивную регистрацию людей в своей квартире. Мужчина, которому исполнилось 62 года, зарегистрировал двух граждан России, но вместо того, чтобы предоставить им жилье, использовал эту информацию для личного обогащения.
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