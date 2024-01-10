Зачем в России хотят ввести ГОСТы на оказание юридических услуг населению

На этом настаивает Союз потребителей РФ Юристов в России, кажется, решили взять в ежовые рукавицы: это станет возможным благодаря новым ГОСТам, которые будут регламентировать оказание юридической помощи населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии