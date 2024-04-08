Захарова: МИД потребовал от Украины выдать всех причастных к терактам в РФ

МИД РФ потребовал от Украины выдать всех причастных к подготовке и осуществлению террористических актов в России, о чем в интервью «Царьграду» рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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