В Могилеве триумфально завершился молодежный театральный форум.

В Могилеве состоялся XVII Международный молодежный театральный форум ´М.@rt.контакт´.Длился он восемь дней, представили на нем 22 постановки из шести стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана и России.
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