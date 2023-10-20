Синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры и портовых мощностей Приморья обсудили на "Российской энергетической неделе"

О дефиците провозной и пропускной способностей транспортной инфраструктуры как одном из основных факторов, снижающих объемы транспортировки, и, как следствие, реализации всех видов грузов в целом и угля в частности говорили на "Российской энергетической неделе".
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