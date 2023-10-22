Губернатор навестил военных, проходящих реабилитацию в военном госпитале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель спикера Законодательного собрания Наталья Дикусарова посетили Иркутский военный госпиталь, посмотрели, как здесь организована реабилитация военнослужащих — участников специальной военной операции.
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