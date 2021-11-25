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Кевин Дюрэнт превзошел Аллена Айверсона и вошел в Топ-25 самых результативных игроков НБА

Кевин Дюрэнт превзошел Аллена Айверсона и вошел в Топ-25 самых результативных игроков НБА

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в среду набрал 21 очко в матче с «Бостоном» (123:104), что позволило ему превзойти в общем списке легенду «Филадельфии» Аллена Айверсона.

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