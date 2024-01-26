Учения НАТО – просто дымовая завеса. Что альянс задумал на самом деле

Европа приучает Прибалтику, что она не просто должна, а обязана пожертвовать собой в интересах Европы, как Украина. А прибалтам это надо и во имя чего, или кого?!

Анастасия Гончарова

это называется цирковые подвижки уродов ,они вообще показушники и где они преуспевают так это в Голливуде ,там все они всегда спасают мир и обязательно в конце остается какой нибудь чувачок с телкой и все расы где нибудь ниже этих "хероев качков"дружно им кричат и аплодируют за спасение! долбоебины они всегда и везде у них такие ,любят мультики ,а как русских видят то тут же гадят в свои памперсы и льют крокодильи слезы😀😂!