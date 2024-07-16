Минпромторг предложил индексировать утильсбор на автомобили и прицепы на 70–85%

Повышение не коснется импортеров-физлиц Минпромторг опубликовал долгосрочный план индексации утилизационного сбора на автотехнику в России, согласно которому в ближайшее время планируется разово увеличить сбор на 70–85% и далее – ежегодно индексировать его на 10–20% до 2030 года.
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