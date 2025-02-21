"Автостат": в России почти на 100% выросли продажи подержанных китайских машин

В России по итогам января продали 17 577 подержанных китайских легковушек, что больше по сравнению с объемом продаж за аналогичный месяц 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства "Автостат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии