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Украинские власти желают призвать ООН создать специальный трибунал против России

Украинские власти желают призвать ООН создать специальный трибунал против России

Первый заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Эмине Джапарова заявила о том, что Украина хочет выдвинуть на обсуждение в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о создании специального трибунала в отношении Российской Федерации.

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