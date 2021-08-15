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Эксперт ответил на распространенные вопросы по прививкам от COVID-19

Прививки против COVID-19 - по-прежнему самая обсуждаемая тема. Нужна ли ревакцинация, делать ли прививки переболевшим, как быть, если антитела не появились, - на самые актуальные вопросы читателей "РГ"-Недели ответил эксперт Максим Терский .

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