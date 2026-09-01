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Регионы России

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Министр просвещения призвал не давать детям до семи лет смартфоны и планшеты

Министр просвещения призвал не давать детям до семи лет смартфоны и планшеты

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов выступил с рекомендацией не предоставлять детям дошкольного возраста смартфоны и планшеты.

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