Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

Эксперты оценили возможности влияния восточных земель ФРГ на внешнюю политику Берлина @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Евгений Поздняков Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии