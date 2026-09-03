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Царьград

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Елена Шпагина объяснила риск зависимости от искусственного интеллекта

Елена Шпагина объяснила риск зависимости от искусственного интеллекта

Елена Шпагина, кандидат психологических наук, обсудила риск зависимости от ИИ. Частое использование нейросетей приводит к изоляции и искажению убеждений.

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