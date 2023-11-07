Путин заявил об особых ожиданиях России от ШОС

Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля, что у страны особые ожидания от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая обладает мощным потенциалом и выгодно отличается от западных «узкоблоковых конструкций».
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