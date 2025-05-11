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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баландин о позиции Кузнецова: «Он авантюрист, поэтому не справляется с функциями центра. Вспомните гол Джиошвили – Максим просто издевался над человеком, приехавшим из НХЛ»

Баландин о позиции Кузнецова: «Он авантюрист, поэтому не справляется с функциями центра. Вспомните гол Джиошвили – Максим просто издевался над человеком, приехавшим из НХЛ»

Ранее появилась информация, что 32-летний форвард может перейти в «Ак Барс». «Посмотрим, что Евгений Кузнецов покажет в «Ак Барсе», если перейдет туда.

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