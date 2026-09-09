Первый складной iPhone уже близко: что покажет Apple на презентации новинок

Apple проведет традиционную осеннюю презентацию 9 сентября. Мероприятие станет одним из самых ожидаемых за последние годы: компания готовится представить новые смартфоны, часы и первый складной iPhone.
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