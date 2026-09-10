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Новости Брянска

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Скончался заслуженный художник России Евгений Фетисов в Брянске

Скончался заслуженный художник России Евгений Фетисов в Брянске

Заслуженный художник России Евгений Фетисов, чьи работы стали частью культурного достояния Брянской области, скончался на 68-м году жизни.

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