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«Арсенал» упустил шанс стать единоличным лидером Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи»

«Арсенал» упустил шанс стать единоличным лидером Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи»

Футболисты «Арсенала» и «Сочи» не выявили победителя в 14-м туре чемпионата Первой лиги.Футболисты «Арсенала» и «Сочи» не выявили победителя в 14-м туре чемпионата Первой лиги.

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