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Тайлер Хирро надеется вернуться в состав «Хит» после травмы в среду

Защитник «Майами» Тайлер Хирро близок к возвращению в строй. По словам самого Хирро, он надеется сыграть в среду в матче с «Вашингтоном».

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