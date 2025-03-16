Царьград Коллаж Царьграда Пекин выступил за участие европейцев в русско-американских переговорах, что сродни удару в спину Москве, как отмечают военэксперты.
Почему Китай не хочет окончания СВО? Неудобный вопрос - внятный ответ
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Одиссей
Все правильно: китайцам выгодно, чтоб мы с хохлами подольше убивали друг-друга. Они понимают, что после завершения конфликта на Околице амеры возьмутся за них. Действуют ровно так же, как амеры во время ВМВ, когда Трумен раскрылся: "Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях." И, как и амеры, НИКАКОЙ благодарности нам за отсрочку вступления в СВОЮ войну китайцы испытывать не будут.
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20 час.
M T
Более нелепой иллюзии, чем "русский с китайцем - братья навек" и представить невозможно. Россия - страна огромных безлюдных территорий и неосвоенных ресурсов. Китай - страна огромного множества людей, нуждающихся в территориях и огромных ресурсах. Т.е, страны прекрасно могут дополнить друг друга "возвращением исконных китайских" Сибири и ДВ. Необходимое условие - критическое ослабление России и рост зависимости от Китая. Добиться оказалось несложно: "по-братски" поддержать Россию в ее самоубийственном конфликте с Западом.
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3 час.
Компанцев Сергей
Почему Китай не хочет окончания СВО? Неудобный вопрос - внятный ответ... тут чисто финансовый интерес Китая , у кого все покупают , там - а если завтра закончится это . только представите каких денег он лишится или я это выдумал и еще и телефоны там же а не в рф делаются прибыл там ....
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2 час.
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