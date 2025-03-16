Почему Китай не хочет окончания СВО? Неудобный вопрос - внятный ответ

Одиссей

Все правильно: китайцам выгодно, чтоб мы с хохлами подольше убивали друг-друга. Они понимают, что после завершения конфликта на Околице амеры возьмутся за них. Действуют ровно так же, как амеры во время ВМВ, когда Трумен раскрылся: "Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях." И, как и амеры, НИКАКОЙ благодарности нам за отсрочку вступления в СВОЮ войну китайцы испытывать не будут.