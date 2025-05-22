Зеленскому преподали урок в ЮАР. Что произошло в Африке?

В ходе разговора в среду в Овальном кабинете Белого дома между американским президентом Дональдом Трампом и южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой прозвучала шутка о визите президента Украины Владимира Зеленского, в Преторию 24 апреля.
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