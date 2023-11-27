Китай занимает 2-е место в мировом развитии Интернета и разворачивает крупнейшую сеть 5G в Китае

Китай занимает 2-е место в мировом развитии Интернета по Глобальному индексу развития Интернета, который был опубликован на саммите Всемирной интернет-конференции (WIC) в Учжэне (Wuzhen) после презентации «Доклада о развитии мирового Интернета в 2023 году» и «Доклада о развитии Интернета в Китае в 2023 году».
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