Китай занимает 2-е место в мировом развитии Интернета и разворачивает крупнейшую сеть 5G в Китае

Китай занимает 2-е место в мировом развитии Интернета по Глобальному индексу развития Интернета, который был опубликован на саммите Всемирной интернет-конференции (WIC) в Учжэне (Wuzhen) после презентации «Доклада о развитии мирового Интернета в 2023 году» и «Доклада о развитии Интернета в Китае в 2023 году».