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EGO SE: интересные факты о полуподводной лодке

EGO SE: интересные факты о полуподводной лодке

Полуподводная лодка – это не шутка. Это разновидность водного транспортного средства, которая с одной стороны представляет собой обычную лодку, не способную к погружению, а с другой – имеет подводную часть для наблюдения за красотами донного мира.

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