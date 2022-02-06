EGO SE: интересные факты о полуподводной лодке

Полуподводная лодка – это не шутка. Это разновидность водного транспортного средства, которая с одной стороны представляет собой обычную лодку, не способную к погружению, а с другой – имеет подводную часть для наблюдения за красотами донного мира.
Полуподводная лодка – это не шутка. Это разновидность водного транспортного средства, которая с одной стороны представляет собой обычную лодку, не способную к погружению, а с другой – имеет подводную часть для наблюдения за красотами донного мира.
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