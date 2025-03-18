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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехочковый Оби Топпина принес победу «Индиане» в овертайме матча с «Миннесотой»

К концу овертайма «Индиана» уступала одно очко (129:130) после точных штрафных Энтони Эдвардса. В последующей атаке Ти Джей Макконнелл прошел на ведении по все дуге, зашел под кольцо и оттуда сделал скидку на Оби Топпина в угол.

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