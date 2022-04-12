Борьба с мошенниками и информирование о ЧС – в чем помогала big data в 2021 году

По данным оператора Tele2, который активно развивает направление big data, в 2021 году сервисы чаще всего использовали финансовые организации для борьбы с мошенниками, а также те, кто хочет продвинуть свой бизнес при помощи таргетированной рекламы.
По данным оператора Tele2, который активно развивает направление big data, в 2021 году сервисы чаще всего использовали финансовые организации для борьбы с мошенниками, а также те, кто хочет продвинуть свой бизнес при помощи таргетированной рекламы.
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