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Борьба с мошенниками и информирование о ЧС – в чем помогала big data в 2021 году

Борьба с мошенниками и информирование о ЧС – в чем помогала big data в 2021 году

По данным оператора Tele2, который активно развивает направление big data, в 2021 году сервисы чаще всего использовали финансовые организации для борьбы с мошенниками, а также те, кто хочет продвинуть свой бизнес при помощи таргетированной рекламы.

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