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Несекретные материалы

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Печатный станок США грозит мировой экономике серьезным кризисом

Печатный станок США грозит мировой экономике серьезным кризисом

За 20 лет выплаты по госдолгу в США превысили оборонный бюджет. Специалисты отмечают, что в долгосрочной перспективе такое «раздувание» экономики Штатов может обернуться серьезным кризисом для остального мира.

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