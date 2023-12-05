Печатный станок США грозит мировой экономике серьезным кризисом

За 20 лет выплаты по госдолгу в США превысили оборонный бюджет. Специалисты отмечают, что в долгосрочной перспективе такое «раздувание» экономики Штатов может обернуться серьезным кризисом для остального мира.
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