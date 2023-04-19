Защитник «Милана» Томори об 1/2 ЛЧ: «Было бы здорово сыграть с «Интером»

Защитник «Милана» высказался после ответного матча 1/4 финала с «Наполи» (1:1, первая игра – 1:0). «Я так устал, что буду смотреть завтрашний четвертьфинал [между «Интером» и «Бенфикой»] с поднятыми кверху ногами.
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