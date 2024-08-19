Мөслим районында яшәүчеләр хәрбиләргә коры аш өчен чимал һәм салат әзерләгән

Мөслим районы Баланлы авылында яшәүче Илһамия Гәрәева махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм госпитальдә дәваланучыларга матди ярдәм җыю, токмач кисү, ипи киптерү, шәмнәр ясау, киемнәр әзерләү белән күптәннән шөгыльләнә.
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