НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

11 подписчиков

Мөслим районында яшәүчеләр хәрбиләргә коры аш өчен чимал һәм салат әзерләгән

Мөслим районында яшәүчеләр хәрбиләргә коры аш өчен чимал һәм салат әзерләгән

Мөслим районы Баланлы авылында яшәүче Илһамия Гәрәева махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм госпитальдә дәваланучыларга матди ярдәм җыю, токмач кисү, ипи киптерү, шәмнәр ясау, киемнәр әзерләү белән күптәннән шөгыльләнә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх