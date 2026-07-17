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Царьград

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Мурашко: Более 16 тыс. студентов участвуют в медотрядах летом

Мурашко: Более 16 тыс. студентов участвуют в медотрядах летом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что этим летом свыше 16 тысяч студентов российских вузов и колледжей участвуют в студенческих медицинских отрядах, обретая ценный опыт в медицинских учреждениях и аптеках по всей России и за её пределами.

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