Мурашко: Более 16 тыс. студентов участвуют в медотрядах летом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что этим летом свыше 16 тысяч студентов российских вузов и колледжей участвуют в студенческих медицинских отрядах, обретая ценный опыт в медицинских учреждениях и аптеках по всей России и за её пределами.