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СМИ сообщили о пересмотре Маском программ NASA ради отправки людей на Марс

СМИ сообщили о пересмотре Маском программ NASA ради отправки людей на Марс

Американский предприниматель и гендиректор космической корпорации SpaceX Илон Маск корректирует программы и траты в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, чтобы организовать полет людей на Марс.

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