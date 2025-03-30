СМИ сообщили о пересмотре Маском программ NASA ради отправки людей на Марс

Американский предприниматель и гендиректор космической корпорации SpaceX Илон Маск корректирует программы и траты в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, чтобы организовать полет людей на Марс.
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