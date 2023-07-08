Экс-советник Белого дома Болтон: отправка США кассетных боеприпасов поможет Украине

ИП

Иван Петров

Если " Болтон отметил, что последствия поставок не имеют значения", нашему министру Лаврову следует предупредить Госсекретаря США что эти кассетные бомбы могут нечаянно упасть в Вашингтоне или в Нью-Йорке. По другому с этими ублюдками разговаривать нельзя.