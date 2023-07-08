Экс-советник Белого дома Болтон: отправка США кассетных боеприпасов поможет Украине
Президент США Джо Байден принял правильное решение о передаче кассетных боеприпасов Украине, они помогут украинским военным.
Комментарии
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Если " Болтон отметил, что последствия поставок не имеют значения", нашему министру Лаврову следует предупредить Госсекретаря США что эти кассетные бомбы могут нечаянно упасть в Вашингтоне или в Нью-Йорке. По другому с этими ублюдками разговаривать нельзя.
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