США не освободили оппозиционерку из РФ, задержанную за ввоз эмбрионов лягушек

Американские власти отказали в условно-досрочном освобождении Ксении Петровой, ученому, работавшему в Гарвардской медицинской школе, мотивируя это потенциальной угрозой для страны, сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии