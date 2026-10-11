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Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП / © World Visualized  Согласно данным выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook за 2026 год, совокупный номинальный ВВП 11 стран — участниц БРИКС в 2026 году оценивается примерно в 35,2 триллиона долларов.

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