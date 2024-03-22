Военный эксперт Леонков рассказал о применении ФАБ-3000 для укрепленных объектов

Согласно российскому военному эксперту Алексею Леонкову, трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, производство которой запущено в России, обладает уникальной разрушительной силой, что делает ее идеальным средством для атаки на крепкие укрепленные районы, наподобие мариупольской "Азовстали".