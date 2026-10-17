Министр обороны — не указ: НИЦ ВВС приговорен к ликвидации волей полковника

Замыслы осужденного Тимура Иванова живут и процветают Вячеслав Тетекин Фото: из открытых источников Тема недостоверной информации на СВО не раз обсуждалась в патриотической прессе.
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Неужели нет никаких возможностей поставить п-ка в «стойло»? Думскому комитету по обороне есть чем заняться, если этот комитет действительно печётся об обороне нашей страны. Прокуратура и вышестоящие начальники вполне могут сами отменить этот преступный приказ и другие приказы, которые могут нанести ущерб нашей армии и флоту. А отдавших и подписавших такие преступные приказы — проверить: действительно ли эти лица за Россию или они имеют тайные интересы в иных, возможно, враждебных нам странах.
А этого полковника зацепилина нельзя зацепить в клетке?
Дело табуреточного «маршала» живет и процветает!.. Как и сам «маршал».