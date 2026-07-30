ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора» ВСУ

Подразделения Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили установку ЗРК «Печора», а также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктур, которые используются в интересах ВСУ.
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