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RT Russia

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ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора» ВСУ

ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора» ВСУ

Подразделения Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили установку ЗРК «Печора», а также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктур, которые используются в интересах ВСУ.

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