Математика Вербицкого объявили в розыск

МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов), в отношении которого возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, следует из базы розыска ведомства.
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