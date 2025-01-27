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Политика как она есть

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Математика Вербицкого объявили в розыск

Математика Вербицкого объявили в розыск

МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов), в отношении которого возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, следует из базы розыска ведомства.

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