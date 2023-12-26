Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%

Процесс импорта биометрических данных из банков в Единую биометрическую систему (ЕБС) завершен более чем на 80%, заявил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в интервью «Известиям».
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